Руководители разведывательных служб Европы не верят, что в украинском конфликте будет поставлена точка в текущем году. О мрачных докладах сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в данных кругах. По мнению зарубежной разведки, все переговоры — это лишь «театрализованное представление», а Россия якобы вообще не хочет завершать противостояние.

«Если русские получат эти уступки [по выводу ВСУ из Донбасса], я думаю, это, возможно, станет началом реальных переговоров», — рассказал один из собеседников агентства.

Европейские разведслужбы полагают, что Москва якобы стремится к отмене санкций и возвращению торговых отношений на мировом рынке, а переговоры с США — лишь ширма, прикрывающая истинные цели.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин оценил ход трёхсторонних переговоров по урегулированию на Украине, прошедших в Женеве. По его словам, диалог идёт непросто, но стороны продолжают общение. После встречи 17–18 февраля стороны ограничились лишь короткими заявлениями и не раскрыли деталей. Новые переговоры могут состояться уже в ближайшее время.