Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 17:54

Медведев объяснил отъезд некоторых из России в начале СВО «расшалившимися нервишками»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слухи о кадровом кризисе в России из-за отъезда граждан в начале специальной военной операции сильно преувеличены. Он отметил в интервью «Маяку», что страну покидали лишь отдельные категории граждан.

По словам Медведева, отток коснулся в основном творческих профессий и людей, у которых «нервишки расшалились». При этом рабочие руки, инженеры, конструкторы и другие ключевые специалисты остались на своих местах.

«Никакого коллапса не наступило. У нас всё работает», — подчеркнул политик.

Медведев: Специальная военная операция будет доведена до конца
Медведев: Специальная военная операция будет доведена до конца

Ранее Дмитрий Медведев жёстко высказался в адрес западных компаний, покинувших Россию. Он заявил, что западные корпорации угрожали крахом, но теперь сами остались у разбитого корыта — лишились заводов и прибыли, а российские предприятия продолжают работать.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar