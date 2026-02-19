Медведев объяснил отъезд некоторых из России в начале СВО «расшалившимися нервишками»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слухи о кадровом кризисе в России из-за отъезда граждан в начале специальной военной операции сильно преувеличены. Он отметил в интервью «Маяку», что страну покидали лишь отдельные категории граждан.

По словам Медведева, отток коснулся в основном творческих профессий и людей, у которых «нервишки расшалились». При этом рабочие руки, инженеры, конструкторы и другие ключевые специалисты остались на своих местах.

«Никакого коллапса не наступило. У нас всё работает», — подчеркнул политик.

Ранее Дмитрий Медведев жёстко высказался в адрес западных компаний, покинувших Россию. Он заявил, что западные корпорации угрожали крахом, но теперь сами остались у разбитого корыта — лишились заводов и прибыли, а российские предприятия продолжают работать.