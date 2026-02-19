Трамп объявил о $7 млрд помощи сектору Газа от стран Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп объявил о формировании пакета международной помощи для восстановления сектора Газа. Выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне, он назвал страны, которые внесли в общей сложности более 7 миллиардов долларов.

«Регион больше не является очагом радикализма и террора. Чтобы покончить с тем, что мы имеем сегодня, я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более $7 млрд в пакет помощи», — заявил американский лидер.

А ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира по Газе выразил надежду, что Россия и Китай подтянутся к тушению ближневосточного пожара. Американский лидер заявил, что уверен — Пекин в деле, и Москва тоже не откажется. Правда, пока что Россия единственная, кто пообещал палестинцам реальный миллиард, но официально от приглашения на сам Совет вежливо отказалась.