В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточняется в сообщении, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. При этом ведомство напоминает, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы в промежутке с 8:30 до 20:00. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний. Также меры продолжают действовать в воздушной гавани Краснодара.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов призвал вернуться к советским методам защиты: выстроить сплошной щит от Балтики до Чёрного моря, чтобы намертво перекрыть небо для вражеских дронов. По его словам, только такая эшелонированная оборона сможет надёжно прикрыть тыловые регионы от массированных налётов беспилотников.