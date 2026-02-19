Украинские дроны атаковали два села в Брянской области

ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе атаковали два села в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В селе Солова повреждены два гражданских автомобиля, в селе Воронок — частный дом», — сообщил губернатор.

В администрации добавили, что в результате атак среди людей никто не пострадал. На местах происшествий сейчас работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, что вечером 19 февраля российская противовоздушная оборона отразила очередную массированную атаку беспилотников. Минобороны России сообщило, что с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчёты перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолётного типа.