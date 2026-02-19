Олимпиада в Милане
19 февраля, 19:15

Украинские дроны атаковали два села в Брянской области

ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе атаковали два села в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В селе Солова повреждены два гражданских автомобиля, в селе Воронок — частный дом», — сообщил губернатор.

В администрации добавили, что в результате атак среди людей никто не пострадал. На местах происшествий сейчас работают сотрудники оперативных служб.

За ночь силы ПВО сбили 113 украинских БПЛА над регионами России

Напомним, что вечером 19 февраля российская противовоздушная оборона отразила очередную массированную атаку беспилотников. Минобороны России сообщило, что с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчёты перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолётного типа.

