Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 20:45

ПВО сбила пять дронов над Чёрным морем близ Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В Севастополе военные продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ, над регионом работают силы противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, над Чёрным морем уже сбили пять вражеских БПЛА.

«Сбито пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем», — уточнил глава региона.

Спасательная служба Севастополя подтвердила, что гражданские объекты в городе не пострадали. Жителей просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Украинские дроны атаковали два села в Брянской области
Украинские дроны атаковали два села в Брянской области

Этим же вечером 19 февраля в Сочи объявили об угрозе атаки беспилотников. Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту города.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar