Жители Сочи сообщили о взрывах над городом при отражении атаки БПЛА

В Сочи силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников Вооружённых сил Украины. Местные жители рассказали SHOT, что слышали не менее пяти взрывов в разных районах города. Сирена воздушной опасности звучала четырежды.

Сирена в Сочи. Видео © Telegram / SHOT

Из-за атаки в аэропорту Сочи задержаны около 20 рейсов на вылет и посадку. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности, их работу координирует оперативный штаб. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Позднее в экстренных службах сообщили, что угроза атаки беспилотников миновала.

Напомним, угроза атаки беспилотников действовала в Сочи с вечера 19 февраля. Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.