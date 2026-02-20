Иран направил письмо генсеку ООН с предупреждением об ответе в случае нападения США

Тегеран выступил с жёстким предупреждением: в случае военной агрессии против Исламской Республики ответ будет масштабным, а цели – максимально широкими. Соответствующее письмо постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Джеймсу Кариуки.

В документе подчёркивается, что при развитии конфликта базы врага в регионе будут рассматриваться как законные цели для ответных действий. При этом Тегеран прямо указал, что Соединённые Штаты будут нести полную и прямую ответственность за любые непредвиденные и неконтролируемые последствия возможной эскалации.

«При подобных обстоятельствах, все базы, объекты и средства враждебных сил в регионе будут представлять собой законные цели в контексте решительного ответа Ирана», – говорится в письме, предоставленном ТАСС иранской миссией при ООН.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения риторики вокруг возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном. В регионе по-прежнему сохраняется высокая напряжённость.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отвёл максимум 15 дней на заключение сделки с Ираном. По его словам, договорённость должна быть достигнута «тем или иным образом», причём десяти дней было бы достаточно, а пятнадцать – крайний срок.