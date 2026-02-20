Россия впервые с 1960 года осталась без олимпийских медалей в фигурном катании
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sanit Fuangnakhon
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх. В этом году на турнире в Италии выступали всего двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.
Аделия Петросян набрала 214,53 балла и финишировала шестой. Пётр Гуменник с результатом 271,21 балла также занял шестое место.
Пары и танцевальные дуэты не были допущены до квалификации к Играм-2026 из‑за решения ISU, не подтвердившего их нейтральный статус. Таким образом, впервые с 1960 года российские фигуристы не завоевали ни одной олимпийской медали.
Напомним, золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,64 балла). Серебро и бронзу взяли японцы Юма Кагияма (280,06) и Сун Сато (274,90). Среди женщин сильнейшей стала американская фигуристка Алиса Лью. Серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — ещё одна представительница Японии Ами Накаи (219,16).
Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.