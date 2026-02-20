Россия впервые с 1960 года осталась без олимпийских медалей в фигурном катании

Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх. В этом году на турнире в Италии выступали всего двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Пары и танцевальные дуэты не были допущены до квалификации к Играм-2026 из‑за решения ISU, не подтвердившего их нейтральный статус. Таким образом, впервые с 1960 года российские фигуристы не завоевали ни одной олимпийской медали.