Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил уверенность, что все задачи спецоперации на Украине будут решены уже в 2026 году.

«Я всё-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в спецоперации на Украине], будут решены», — заявил Степашин ТАСС.

По мнению экс-премьера, урегулирования конфликта можно было бы достичь значительно раньше — после саммита России и США на Аляске. Однако этим планам помешали европейские страны, которые, как считает политик, не были заинтересованы в диалоге и сделали всё, чтобы сорвать возможные договорённости.