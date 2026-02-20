Степашин уверен, что задачи СВО будут выполнены в 2026 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prazis Images
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил уверенность, что все задачи спецоперации на Украине будут решены уже в 2026 году.
«Я всё-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в спецоперации на Украине], будут решены», — заявил Степашин ТАСС.
По мнению экс-премьера, урегулирования конфликта можно было бы достичь значительно раньше — после саммита России и США на Аляске. Однако этим планам помешали европейские страны, которые, как считает политик, не были заинтересованы в диалоге и сделали всё, чтобы сорвать возможные договорённости.
Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что российская армия теперь применяет новую тактику в зоне специальной военной операции. «Зона сплошного поражения» представляет собой полосу глубиной до 15 километров, которая тянется вдоль переднего края. Всё, что попадает внутрь — истребляется. Из-за этого ВСУ не могут проводить наступления.
