В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Калуга (Грабцево) аэропорт введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиация.

Ранее в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.