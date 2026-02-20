Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 05:48

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуга (Грабцево) аэропорт введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиация.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

Ранее в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

ПВО России за ночь сбила 149 украинских беспилотников
