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Опубликовано 20 февраля, 07:14

Российские военные загнали ВСУшников в огненную ловушку под Купянском

Российские военные обхитрили противника и устроили бойцам ВСУ огненную ловушку, выкурив их из тайного логова. Всего в блиндаже было четыре украинских военнослужащих — все они уничтожены. Кадрами, снятыми с дрона, делится SHOT.

ВС РФ устроили ВСУ огненную ловушку под Купянском. Видео © Telegram / SHOT

Проявили себя наши бойцы из 352-го полка. Они несколько дней штурмовали вражеские позиции в шести километрах от Купянска. Украинские военные хорошо скрывались в подземных блиндажах и устраивали вылазки исключительно в ночное время, что не давало возможности их обнаружить. Однако опытные российские разведчики сумели отследить противника с дронов, после чего штурмовики атаковали логово. Его закидали противотанковыми минами ТМ-62, ликвидировать четырёх солдат ВСУ.

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Ранее Армия России нанесла удары по хранилищам горючего и украинским энергетическим объектам, использующимся в интересах ВСУ. В ход пошла тяжёлая артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники.

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Обложка © SHOT

Татьяна Миссуми
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