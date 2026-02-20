Лисовец оценил причёску чемпионки Олимпиады Лю и объяснил, почему такой стиль не для россиянок

Известный стилист и эксперт моды Владислав Лисовец прокомментировал для Life.ru причёску чемпионки Олимпиады по фигурному катанию Алисы Лю, которая привлекла внимание публики. По словам специалиста, сама стрижка — каскад с чёлкой — является вечной классикой, которая никогда не выходила из моды.

«Эта стрижка, как у фигуристки Алисы Лю, по-моему, и не выходила из моды никогда — ни у нас, нигде. Все женщины, особенно 40+, очень любят эту прическу. Другое дело, что в этом случае окрашивание придаёт ей несколько другой вид», — отметил стилист.

Лисовец напомнил, что такой вариант пробовали и Билли Айлиш, и советская, и российская эстрада. Парики также делают именно такой формы, потому что это беспроигрышный вариант: не видно, что это парик, ведь именно в этой каскадной стрижке никогда не заметишь, парик это или нет.

Однако цветовое решение, выбранное фигуристкой, по мнению эксперта, вряд ли станет трендом в России. Он резюмировал, что сама по себе стрижка с чёлкой и каскадом не несёт ничего нового — она обращает на себя внимание именно за счёт цвета, а не оригинальной формы.

«Это очень, скажем так, слишком свободный стиль для России. Вряд ли мы увидим его в большом количестве, поскольку у нас подобные эксперименты не приветствуются и даже осуждаются. А вот сама стрижка, с чёлкой и каскадом, она всегда была. В ней нет ничего нового. Она обращает на себя внимание за счёт цвета, но не за счёт какой-то оригинальной формы», — отметил эксперт.

А ранее наша российская фигуристка Алина Загитова удивила фанатов необычной стрижкой. Олимпийская чемпионка пришла на журнальную вечеринку в радикально новом образе. Фигуристка надела чёрный мини-костюм, дополнив лук бельём, но главным оружием стала прямая чёлка — фанаты восхитились, а некоторые заподозрили накладные волосы.