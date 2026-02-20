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Опубликовано 20 февраля, 09:51

Киев бросил своих солдат погибать в «котле» на Днепропетровщине под ударами ФАБов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Украинские военные из 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ оказались в западне в Великомихайловке Днепропетровской области, ежедневно противник несёт огромные потери под градом ударов российских авиабомб. Однако украинское командование не даёт приказа отступать и не эвакуирует.

«В Великомихайловке и окрестностях противник несёт большие потери из-за ударов ФАБами. В частности, солдаты 95-й бригады требуют вывода из населённого пункта по причине больших потерь», рассказали ТACС в российских силовых структурах.

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Ранее российские силы нанесли серию ударов по объектам в городе Лозовая Харьковской области. В ночь на 19 февраля и утром беспилотники «Герань» атаковали ключевые объекты инфраструктуры второго по величине города региона.

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Татьяна Миссуми
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