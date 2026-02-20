Водитель провалившейся под лёд Байкала «буханки» выехал на закрытую переправу

Водитель автомобиля УАЗ («буханка»), который вместе с китайскими туристами провалился под лёд Байкала, нарушил правила безопасности и выехал на ледовую переправу. Она была закрыта на протяжении нескольких недель.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, переправа на Ольхон не работала с первых чисел февраля — её планировали открыть 12 февраля, затем перенесли на 17-е, но оба раза комиссия не дала разрешения из-за нестабильного состояния льда и крупных разломов . Несмотря на запрет, водитель УАЗа повёз группу китайских туристов к мысу Три Брата.

В салоне находились девять человек: восемь туристов и водитель. Предварительно, поездка не была официально зарегистрирована. В районе мыса Хобой машина ушла под лёд.

28 января в том же районе погибла китайская туристка — тогда «буханка» заехала в расщелину и перевернулась . Позже выяснилось, что у 41-летнего водителя не было водительских прав. А 17 февраля на льду спасали двоих туристов, чьи машины провалились в трещины при попытке проехать на остров .

Сейчас в регионе возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Халатность». Полиция и МЧС неоднократно предупреждали об опасности несанкционированных выездов на лёд: нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Официальная ледовая переправа в этом сезоне до сих пор не открыта, движение на Ольхон осуществляется только на судах на воздушной подушке (хивусах)

Напомним, на Байкале произошла трагедия с участием иностранных туристов. Автомобиль УАЗ («буханка»), перевозивший группу граждан Китая, провалился под лёд. Трагедия произошла на пути к мысу Три Брата. По предварительным данным, спастись удалось лишь одному туристу.