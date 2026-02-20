Олимпиада в Милане
20 февраля, 11:57

Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света в результате обстрела ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Украинские военнослужащие атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожскй области, что привело к отключениям света в нескольких населённых пунктах северо-запада региона, в том числе в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

«Отключения коснулись города Энергодара, села Великая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозёрка Васильевского муниципального округа. Призываю жителей проявить терпение, специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения», — отметил чиновник.

МАГАТЭ предложило России и Украине установить временное прекращение огня
МАГАТЭ предложило России и Украине установить временное прекращение огня

Накануне сообщалось, что в Запорожской области произошла крупная авария на сетях электроснабжения. Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались более 20 тысяч абонентов в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Социально значимые объекты были переведены на резервные источники питания.

Татьяна Миссуми
