Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света в результате обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожскй области, что привело к отключениям света в нескольких населённых пунктах северо-запада региона, в том числе в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

«Отключения коснулись города Энергодара, села Великая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозёрка Васильевского муниципального округа. Призываю жителей проявить терпение, специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения», — отметил чиновник.

Накануне сообщалось, что в Запорожской области произошла крупная авария на сетях электроснабжения. Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались более 20 тысяч абонентов в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Социально значимые объекты были переведены на резервные источники питания.