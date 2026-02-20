Лукашенко одобрил просьбу семьи Статкевича отпустить его домой

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что Александр Лукашенко одобрил просьбы родственников оппозиционера Николая Статкевича отпустить его домой после перенесённого заболевания и оказанной медицинской помощи.

По словам Эйсмонт, решение о помиловании Статкевича было принято ранее, однако тогда он отказался покидать страну и «вернулся в тюрьму». Со временем у осуждённого начались проблемы со здоровьем, в том числе произошёл инфаркт головного мозга.

«Главой государства было принято решение о его немедленном переводе в больницу, где была обеспечена вся необходимая и своевременная помощь — его спасли», — сообщила Эйсмонт.

Позже президенту поступили обращения от супруги и родственников Статкевича с просьбой отпустить его домой для восстановления. Политик и с этим согласился. В итоге сейчас он дома, восстанавливается.

11 сентября 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключённых. Среди них оказался и оппозиционный политик Николай Статкевич. Статкевич — один из наиболее известных представителей белорусской оппозиции. В 2010 году он участвовал в президентских выборах и считался одним из основных соперников действующего главы государства. В 2020 году политика задержали, а в декабре 2021 года суд приговорил его к 14 годам колонии особого режима по делу об организации массовых беспорядков. В общей сложности, по открытым данным, Статкевич провёл в местах лишения свободы более десяти лет.