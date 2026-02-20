Многократный чемпион Украины по кикбоксингу убит в боях за ВСУ под Сумами
Обложка © Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Перетятко
Многократный чемпион Украины по кикбоксингу Дмитрий Русецкий погиб в боях за ВСУ под Писаревкой. Об этом сообщает Федерация кикбоксинга Украины.
Спортсмен был ликвидирован 15 февраля в районе населённого пункта Писаревка Сумской области. Ему было 28 лет.
Дмитрий Русецкий был неоднократным победителем национальных первенств по кикбоксингу, входил в состав сборной команды Украины.
А ранее Life.ru писал, что украинский актёр Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне специальной военной операции, воюя в составе ВСУ. Он также снимался в эпизодических ролях в нескольких других украинских телевизионных проектах.
