Многократный чемпион Украины по кикбоксингу убит в боях за ВСУ под Сумами

Многократный чемпион Украины по кикбоксингу Дмитрий Русецкий погиб в боях за ВСУ под Писаревкой. Об этом сообщает Федерация кикбоксинга Украины.

Спортсмен был ликвидирован 15 февраля в районе населённого пункта Писаревка Сумской области. Ему было 28 лет.

Дмитрий Русецкий был неоднократным победителем национальных первенств по кикбоксингу, входил в состав сборной команды Украины.

А ранее Life.ru писал, что украинский актёр Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне специальной военной операции, воюя в составе ВСУ. Он также снимался в эпизодических ролях в нескольких других украинских телевизионных проектах.