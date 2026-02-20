НАТО – 0, болото – 1: «Лучший в мире» танк Leopard наглухо застрял в грязи
Финский Leopard 2A4 застрял в грязи, военные проводили спасательную операцию
Финский Leopard 2A4 не справился с бездорожьем. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ketten_aus_stahl
В Финляндии произошёл курьёзный инцидент с участием танка Leopard 2A4 — одна из боевых машин национальных вооружённых сил безнадёжно увязла в болоте. Кадры происшествия разлетелись по соцсетям, вызвав ироничные комментарии.
«Солдаты НАТО — 0, болото — 1. Один из самых мощных немецких танков финской армии «наелся и спит», — пишут в соцсетях.
В итоге военным пришлось организовывать спасательную операцию, чтобы вытащить застрявшую технику. Пользователи напоминают: так выглядит «самая боеспособная армия Скандинавии». Где именно разворачивались действия, не сообщается.
