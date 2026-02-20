Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 14:41

НАТО – 0, болото – 1: «Лучший в мире» танк Leopard наглухо застрял в грязи

Финский Leopard 2A4 застрял в грязи, военные проводили спасательную операцию

В Финляндии произошёл курьёзный инцидент с участием танка Leopard 2A4 — одна из боевых машин национальных вооружённых сил безнадёжно увязла в болоте. Кадры происшествия разлетелись по соцсетям, вызвав ироничные комментарии.

«Солдаты НАТО — 0, болото — 1. Один из самых мощных немецких танков финской армии «наелся и спит», — пишут в соцсетях.

В итоге военным пришлось организовывать спасательную операцию, чтобы вытащить застрявшую технику. Пользователи напоминают: так выглядит «самая боеспособная армия Скандинавии». Где именно разворачивались действия, не сообщается.

Ранее в Генеральном штабе России сообщили о новой особенности ведения боевых действий в зоне СВО. Речь идёт о формировании перед передним краем так называемой зоны сплошного огневого поражения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
