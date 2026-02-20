Переговоры с европейцами по Украине возможны только при их искреннем желании договариваться, однако пока этого не наблюдается, уверен политический обозреватель из Крыма Владимир Джаралла. По его словам, Франция регулярно отказывается от достигнутых договорённостей, а Германия и Великобритания работают на срыв диалога.

Европа стремится создать проблемы для президента США Дональда Трампа и продолжать давление на Россию, которая остаётся для них единственным объединяющим фактором. Поэтому допустить европейцев за стол переговоров можно, но с пониманием, что такие консультации, скорее всего, закончатся ничем.

«Европейская сторона чувствует себя стороной, которая хочет и американцев подкузьмить, чтобы на выборах у Трампа были неприятности, чтобы он получил внешнеполитическую неудачу, и продолжить давление на Россию...» — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа «буквально находится в истерике», требуя от Москвы начала переговоров по Украине и собственного участия в них. По словам главы МИД, европейские политики настаивают на своей роли в возможном диалоге, при этом заявляя, что Киев «отстаивает европейские ценности».