Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 12:53

Европа пытается «подкузьмить» Трампа через переговоры по Украине, заявил политолог

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Переговоры с европейцами по Украине возможны только при их искреннем желании договариваться, однако пока этого не наблюдается, уверен политический обозреватель из Крыма Владимир Джаралла. По его словам, Франция регулярно отказывается от достигнутых договорённостей, а Германия и Великобритания работают на срыв диалога.

Вэнс заявил о недостаточном внимании Европы к призывам Трампа
Вэнс заявил о недостаточном внимании Европы к призывам Трампа

Европа стремится создать проблемы для президента США Дональда Трампа и продолжать давление на Россию, которая остаётся для них единственным объединяющим фактором. Поэтому допустить европейцев за стол переговоров можно, но с пониманием, что такие консультации, скорее всего, закончатся ничем.

«Европейская сторона чувствует себя стороной, которая хочет и американцев подкузьмить, чтобы на выборах у Трампа были неприятности, чтобы он получил внешнеполитическую неудачу, и продолжить давление на Россию...» — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Reuters слил мрачный доклад глав разведок Европы по Украине на 2026 год
Reuters слил мрачный доклад глав разведок Европы по Украине на 2026 год

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа «буквально находится в истерике», требуя от Москвы начала переговоров по Украине и собственного участия в них. По словам главы МИД, европейские политики настаивают на своей роли в возможном диалоге, при этом заявляя, что Киев «отстаивает европейские ценности».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Франция
  • Германия
  • Великобритания
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar