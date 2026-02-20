Главному психиатру ВСУ предъявили новое обвинение в отмывании $1 млн

Представители СБУ выдвинули новые обвинения в отношении бывшего главного психиатра ВСУ Олега Друзя, который подозревается во взятках при выдаче поддельных справок призывникам. Фигурант дела уже больше года находится в киевском СИЗО.

Сейчас ему помимо коррупционной статьи также вменяют статью о незаконном обогащении на миллион долларов и отмывании этих денег. По версии СБУ, психиатр легализовывал средства черед покупку премиум-недвижимости, в том числе за рубежом. Он скупал элитные квартиры и дома в Одессе и в украинской столице. Жильё Друзь регистрировал на родственников. Кроме того, он вкладывал незаконный доход в пробретение люксовых авто. У него изъяты BMW Х3, Х5, Х7.

Как уже писал Life.ru, в январе 2025 года на Украине задержали главного психиатра ВСУ Олега Друзя, который также является заместителем главы Центральной военно-врачебной комиссии (ВЛК). Его тогда обвинили в коррупции. В основном Друзь «зарабатывал» тем, что выдавал поддельные справки о непригодности к службе в ВСУ.