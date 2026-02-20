Хейли Бибер впервые рассказала о микроинсульте и операции на сердце

Модель Хейли Бибер впервые публично поделилась подробностями проблем со здоровьем. В 2022 году у неё случился микроинсульт, после чего врачи диагностировали врождённый порок сердца и провели операцию по его устранению. Историей Хейли поделилась в подкасте Джейка Шейна Therapuss.

Она рассказала, что хирургическое вмешательство заняло всего один день и вдохновило её на создание собственного бренда. Хейли также призвала внимательнее относиться к здоровью и проходить обследования ежегодно.

«После обнаружения врождённого порока сердца мне была проведена операция по его устранению. Но это заняло всего лишь день. Вообще меня всегда интересовала медицина. Операция и моя одержимость уходом за кожей стали причиной того, что я задумалась о создании собственного бренда», — поделилась Бибер.

