Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 12:59

Хейли Бибер впервые рассказала о микроинсульте и операции на сердце

Обложка © ТАСС / Jordan Strauss / АР

Обложка © ТАСС / Jordan Strauss / АР

Модель Хейли Бибер впервые публично поделилась подробностями проблем со здоровьем. В 2022 году у неё случился микроинсульт, после чего врачи диагностировали врождённый порок сердца и провели операцию по его устранению. Историей Хейли поделилась в подкасте Джейка Шейна Therapuss.

Она рассказала, что хирургическое вмешательство заняло всего один день и вдохновило её на создание собственного бренда. Хейли также призвала внимательнее относиться к здоровью и проходить обследования ежегодно.

«После обнаружения врождённого порока сердца мне была проведена операция по его устранению. Но это заняло всего лишь день. Вообще меня всегда интересовала медицина. Операция и моя одержимость уходом за кожей стали причиной того, что я задумалась о создании собственного бренда», — поделилась Бибер.

Миллионерша Хейли Бибер призналась, что так и не окончила школу
Миллионерша Хейли Бибер призналась, что так и не окончила школу

Ранее актёр Андрей Гайдулян встревожил поклонников неожиданным снимком из больничной палаты. Звезда российских сериалов перенесла операцию. Он дал понять, что до сих пор находится под действием наркоза, из-за чего у него «ноги не ходят».

Горячие скандалы и важнейшие новости из жизни звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar