Порты «просели», экспорт тормозит: Reuters связало удары по Чёрному морю с потерей доходов Украины

Удары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и повлияли на экспорт сельхозпродукции и полезных ископаемых, которые отраслевые источники называют ключевыми статьями доходов страны. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что повреждения портовой инфраструктуры ударили по логистике поставок и усложнили экспортные операции. Ранее Bloomberg также писал, что Россия усилила удары по украинским портам на фоне атак ВСУ на черноморские города, и это отразилось на вывозе зерна.

В середине декабря российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам, задействованным для нужд ВСУ, в том числе в Одесской области. Компания ДТЭК сообщала о повреждении ряда электроподстанций в регионе.

В Кремле, комментируя удары по инфраструктуре, заявляли, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям, а целью становятся объекты, используемые для обеспечения работы украинского ВПК, военного управления и связи.