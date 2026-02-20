Олимпиада в Милане
20 февраля, 13:25

МВД предложило узаконить временную регистрацию в апартаментах

Обложка © DALL-E / Life.ru

МВД России предложило разрешить гражданам оформлять временную регистрацию в апартаментах. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что многие люди фактически проживают в апартаментах, которые юридически считаются нежилыми помещениями. При этом действующие нормы не предусматривают регистрацию по месту пребывания в таких объектах, из-за чего, как указывает МВД, ограничиваются права граждан на свободный выбор места пребывания.

Проект предлагает уточнить понятие «место пребывания» в законе № 5242-I: им может стать и нежилое помещение, которое по характеристикам, предусмотренным проектной документацией, сходно с квартирами в многоквартирном доме и при этом не относится к номерному фонду гостиниц и других средств размещения.

Ранее Конституционный суд уже допускал регистрацию по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа со статусом нежилых помещений. Сейчас МВД фактически предлагает закрепить более понятный и широкий механизм, чтобы проживающие в апартаментах могли оформлять временную регистрацию на общих основаниях.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

