МВД предложило узаконить временную регистрацию в апартаментах

МВД России предложило разрешить гражданам оформлять временную регистрацию в апартаментах. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что многие люди фактически проживают в апартаментах, которые юридически считаются нежилыми помещениями. При этом действующие нормы не предусматривают регистрацию по месту пребывания в таких объектах, из-за чего, как указывает МВД, ограничиваются права граждан на свободный выбор места пребывания.

Проект предлагает уточнить понятие «место пребывания» в законе № 5242-I: им может стать и нежилое помещение, которое по характеристикам, предусмотренным проектной документацией, сходно с квартирами в многоквартирном доме и при этом не относится к номерному фонду гостиниц и других средств размещения.

Ранее Конституционный суд уже допускал регистрацию по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа со статусом нежилых помещений. Сейчас МВД фактически предлагает закрепить более понятный и широкий механизм, чтобы проживающие в апартаментах могли оформлять временную регистрацию на общих основаниях.