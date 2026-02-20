Олимпиада в Милане
Специальная военная операция

Регион
20 февраля, 13:51

Минобороны объявило об изменении линии фронта в Запорожье и ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские подразделения продолжают теснить противника сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Согласно сводке Министерства обороны РФ, за минувшую неделю линия фронта изменилась в Запорожской, Сумской областях и ДНР.

Наибольшего успеха удалось добиться в Запорожской области. Под контроль российских сил перешли пять населенных пунктов: села Цветковое, Криничное, Запасное, Магдалиновка и Приморское. Кроме того, подразделения ВС России заняли два села в Сумской области (Покровка и Харьковка) и посёлок Миньковка в Донецкой Народной Республике. Также улучшено тактическое положение в зоне ответственности группировки войск «Запад».

А ранее Life.ru писал, что российские войска продолжают двинулись вперёд: за неделю под контроль армии перешли сразу восемь населённых пунктов. В Минобороны уточнили — сёлы взяты в ДНР, Запорожской области и на Сумщине.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
