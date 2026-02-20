Минобороны объявило об изменении линии фронта в Запорожье и ДНР
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские подразделения продолжают теснить противника сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Согласно сводке Министерства обороны РФ, за минувшую неделю линия фронта изменилась в Запорожской, Сумской областях и ДНР.
Наибольшего успеха удалось добиться в Запорожской области. Под контроль российских сил перешли пять населенных пунктов: села Цветковое, Криничное, Запасное, Магдалиновка и Приморское. Кроме того, подразделения ВС России заняли два села в Сумской области (Покровка и Харьковка) и посёлок Миньковка в Донецкой Народной Республике. Также улучшено тактическое положение в зоне ответственности группировки войск «Запад».
А ранее Life.ru писал, что российские войска продолжают двинулись вперёд: за неделю под контроль армии перешли сразу восемь населённых пунктов. В Минобороны уточнили — сёлы взяты в ДНР, Запорожской области и на Сумщине.
