20 февраля, 14:04

Шарапова рассказала, что могла бы выступить на Олимпиаде в фигурном катании

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова побывала на Олимпийских Играх в Италии и посетила соревнования по фигурному катанию. Журналист телеканала NBC поинтересовался у спортсменки, в каком виде спорта она могла бы выступить, если бы не увлечённость теннисом.

«О, я бы сказала, что фигурное катание, потому что выросла, катаясь на роликовых коньках в своём гараже. Я тогда думала, что я гимнастка или фигуристка, так что именно эти виды спорта были бы весёлыми для меня», — поделилась Шарапова.

Мать Костылевой назвала Петросян предательницей родины после шестого места на ОИ
Мать Костылевой назвала Петросян предательницей родины после шестого места на ОИ

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал итоги женского одиночного катания на Олимпиаде в Милане. Он назвал абсолютно справедливым золото американки Алисы Лю, которая поднялась с третьего места после короткой программы на первую строчку. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место. Она рискнула исполнить единственный прыжок ультра-си в своей программе — четверной тулуп, но недокрутила его и упала при приземлении. Остальные элементы фигуристка откатала чисто, а вращения и дорожка шагов были оценены четвёртым, наивысшим уровнем сложности.

