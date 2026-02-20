Шарапова рассказала, что могла бы выступить на Олимпиаде в фигурном катании

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова побывала на Олимпийских Играх в Италии и посетила соревнования по фигурному катанию. Журналист телеканала NBC поинтересовался у спортсменки, в каком виде спорта она могла бы выступить, если бы не увлечённость теннисом.

«О, я бы сказала, что фигурное катание, потому что выросла, катаясь на роликовых коньках в своём гараже. Я тогда думала, что я гимнастка или фигуристка, так что именно эти виды спорта были бы весёлыми для меня», — поделилась Шарапова.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал итоги женского одиночного катания на Олимпиаде в Милане. Он назвал абсолютно справедливым золото американки Алисы Лю, которая поднялась с третьего места после короткой программы на первую строчку. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место. Она рискнула исполнить единственный прыжок ультра-си в своей программе — четверной тулуп, но недокрутила его и упала при приземлении. Остальные элементы фигуристка откатала чисто, а вращения и дорожка шагов были оценены четвёртым, наивысшим уровнем сложности.