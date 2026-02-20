Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 14:17

В Москве не планируется праздничный салют на 23 Февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Праздничный салют в Москве в День защитника Отечества проводить не планируется. Об этом сообщает портал мэра столицы.

«В столице в День защитника Отечества проведение праздничного салюта не планируется. При этом в Москве состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику », — говорится в сообщении.

Патриотические и просветительские мероприятиях проведут в культурных, образовательных учреждениях и на городских площадках.

Городские службы будут работать в штатном режиме. В местах проведения акций обеспечат общественный порядок. Москвичам рекомендовали соблюдать правила безопасности и следить за указаниями организаторов.

В Кремле раскрыли планы Путина на 23 Февраля
В Кремле раскрыли планы Путина на 23 Февраля

Ранее стали известны самые популярные у россиян туристические направления на длинные выходные в честь 23 Февраля. Чаще всего наши соотечественники выбирают зарубежные тёплые направления. Лидирует Турция (28%), за ней ОАЭ (18%) и Китай (13%). Среди внутрироссийских направлений — Москва, Петербург и Мурманск.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • 23 февраля
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar