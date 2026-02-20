В Москве не планируется праздничный салют на 23 Февраля

Праздничный салют в Москве в День защитника Отечества проводить не планируется. Об этом сообщает портал мэра столицы.

«В столице в День защитника Отечества проведение праздничного салюта не планируется. При этом в Москве состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику », — говорится в сообщении.

Патриотические и просветительские мероприятиях проведут в культурных, образовательных учреждениях и на городских площадках.

Городские службы будут работать в штатном режиме. В местах проведения акций обеспечат общественный порядок. Москвичам рекомендовали соблюдать правила безопасности и следить за указаниями организаторов.

