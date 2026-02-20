ПВО отразила атаку 12 украинских дронов над пятью регионами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark
Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников над пятью регионами страны. За восемь часов — с 8:00 до 16:00 по московскому времени — дежурные расчёты перехватили и уничтожили 12 дронов самолётного типа.
Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — четыре БПЛА. Соседняя Брянская область отразила удар трёх беспилотников, столько же поражено в небе над Курской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Ещё по одному летательному аппарату уничтожено над территорией Орловской и Ростовской областей. Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет. Силы ПВО продолжают нести боевое дежурство в усиленном режиме.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия нанесла удар беспилотниками по больнице в Брянской области. В результате здание получило ущерб. Кроме того, был полностью уничтожен один медицинский легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативники.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.