Хинштейн: Фигуранты дела о курских фортификациях подрывали безопасность страны

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал уголовное дело о растрате при возведении фортификационных сооружений. Он заявил в Telegram-канале, что действия обвиняемых нанесли ущерб не только бюджету, но и обороноспособности региона.

«Это вдвойне циничное преступление, потому что [бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир] Лукин со своими подельниками и покровителями не просто воровали средства из бюджета. Они подрывали обороноспособность и безопасность страны», — написал Хинштейн.

Губернатор добавил, что региональные власти активно сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые материалы.

Напомним, установлены факты хищения свыше 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификаций в Курской области. В посёлках Тёткино и Попово-Лежачи работы выполнены лишь на 10%, подрядчик не имел ресурсов. Генпрокуратура требует взыскать с фигурантов, включая экс-главу корпорации развития Владимира Лукина и его замов, более 3,2 млрд рублей. Сегодня суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Корпорации развития Курской области.