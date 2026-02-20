Олимпиада в Милане
20 февраля, 15:31

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

А ранее Life.ru писал, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 149 украинских беспилотников над регионами России и морями. Основной удар пришёлся на Брянщину — там рухнули 57 дронов. Ещё 28 подавили над Чёрным морем, 24 — над Азовским, 20 — в небе Крыма, 17 — на Кубани, по два — над Ростовской и один — над Белгородской областями.

Анастасия Никонорова
