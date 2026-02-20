Олимпиада в Милане
20 февраля, 16:13

В МОК заявили, что дискуссий о возвращении российских спортсменов сейчас нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yekatseryna Netuk

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что в настоящее время организация не обсуждает возможность восстановления российских спортсменов в правах. Об этом она сообщила журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Что касается восстановления российских спортсменов, то сейчас никаких дискуссий не ведётся, сейчас мы концентрируем внимание на оставшихся днях Игр. В будущем эти беседы состоятся, мы будем заниматься этим в установленный срок», — сказала Ковентри.

Ранее министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярёв в интервью Life.ru заявил, что Олимпийские игры в Италии станут переходным этапом для российского спорта. Он выразил надежду, что в будущем ограничения будут сняты, подчеркнув, что у МОК отсутствуют правовые основания для их дальнейшего применения в отношении ОКР.

