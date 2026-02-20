Канцлер ФРГ Мерц заявил об «эпохальном изменении» мирового порядка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с программным заявлением о трансформации глобальной системы. Он констатировал конец прежнего миропорядка, основанного на правилах, и приход эпохи великих держав.
«Мы все являемся свидетелями эпохального изменения глобального порядка. Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует. На его месте стремительно формируется новый миропорядок, порядок великих держав», — заявил Мерц, выступая на партийном съезде ХДС в Штутгарте, трансляцию вёл телеканал Phoenix.
По словам канцлера, эти изменения затрагивают не только глобальную экономику и торговлю, но и напрямую влияют на безопасность Европы и роль Германии в мире. В новых условиях, как подчеркнул политик, решающее значение приобретает сила — как военная, так и экономическая.
«В эту начинающуюся эпоху великих держав набирает значение сила. Прежде всего военная, но также и экономическая. Этот новый мир суровее и опаснее прежнего. Там, где правила утрачивают силу, риск конфликтов неуклонно растёт», — добавил Мерц.
Съезд ХДС, на котором присутствует и экс-канцлер Ангела Меркель, продлится два дня. В повестке — выборы председателя партии, и Мерц рассчитывает быть переизбранным на этот пост.
А ранее Life.ru писал, что в Германии зреет политическая интрига: Ангела Меркель всё чаще мелькает на публике, а политологи уже прочат ей кресло президента в 2027-м. На съезде ХДС в Штутгарте это почувствовал и Фридрих Мерц — когда он попытался начать речь, зал взорвался овациями в честь экс-канцлера, и политику пришлось несколько раз брать паузу, чтобы продолжить.
