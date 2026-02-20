Олимпиада в Милане
20 февраля, 18:43

Ещё один мирный житель погиб после удара дронов ВСУ по Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селе Почаево Грайворонского округа дрон атаковал территорию предприятия. Мужчина погиб на месте. Ещё три человека пострадали от удара второго беспилотника: двое мужчин и женщина с минно-взрывными травмами доставлены в больницу.

В селе Графовка Шебекинского округа боец подразделения «Орлан» получил тяжёлые ранения при выполнении задач. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, затем переведут в Белгород. Ещё один мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю — у него минно-взрывная травма и осколочное ранение лица.

Гладков выразил соболезнования родным погибшего и сообщил, что все пострадавшие получают необходимую помощь.

Дрон ВСУ атаковал школу в Энергодаре с 600 детьми внутри
Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Никольское Белгородской области. Мужчина с осколочными ранениями лица и грудной клетки самостоятельно обратился в больницу, после оказания помощи отпущен домой.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
