Европейские лидеры оказались в унизительном положении, фактически выключенные из реального переговорного процесса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Вестям».

«Есть стол. За ним читают, на какой-то бумаге, кажется, уже кто-то подходит, отходит, что-то происходит, и они оказываются, даже самое ужасное, может быть, не в том, что в другой комнате. И самое ужасное, что они реально находятся под столом, в состоянии абсолютной униженности», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что ранее европейцы сидели за столом переговоров, к ним относились с уважением и даже доверяли судьбы Европы в качестве посредников. Однако сами дискредитировали себя, признав в 2022 году, что изначально не собирались выполнять Минские договорённости и не намерены были работать со своими «подопечными» на Банковой.

«Что они сделали со своим присутствием за столом? Вы видите», — резюмировала представитель МИД.

А ранее в Швейцарии жёстко прошлись по европейским лидерам, изобразив их гномами на фоне гигантов президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. На карикатуре президенты России и США возвышаются в полный рост, а Макрон, Мерц, Мелони и Стармер в красных колпаках едва достают им до пояса. Подпись поясняет: Европа разделена, эгоизм побеждает единство, и даже в вопросе Украины север платит, а юг лишь наблюдает.