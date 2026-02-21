Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 22:20

Зеленский пожаловался на проблемы с терминалами Starlink у ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Alejandro Bernal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Alejandro Bernal

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству French Press подтвердил, что Вооружённые силы страны сталкиваются с трудностями в работе терминалов спутниковой связи Starlink. Он признал наличие проблем и поручил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову сделать всё возможное для их решения.

Ранее украинская сторона уже признавала факт отключения части терминалов. Тогда сообщалось, что это связано с необходимостью верификации устройств в так называемых «белых списках».

ВСУ за сутки лишились пяти станций Starlink из-за действий группировки «Восток»
ВСУ за сутки лишились пяти станций Starlink из-за действий группировки «Восток»

Напомним, компания SpaceX ввела ограничения на работу терминалов Starlink в зоне СВО, чтобы запретить неавторизованный доступ к спутниковой системе, которой пользовались не только ВСУ, но и Армия России. Вскоре украинские военные стали жаловаться на проблемы со связью на передовой. А взвод элитного полка ВСУ «Скала» и вовсе пропал после отключения Starlink.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • starlink
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar