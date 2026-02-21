Главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству French Press подтвердил, что Вооружённые силы страны сталкиваются с трудностями в работе терминалов спутниковой связи Starlink. Он признал наличие проблем и поручил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову сделать всё возможное для их решения.

Ранее украинская сторона уже признавала факт отключения части терминалов. Тогда сообщалось, что это связано с необходимостью верификации устройств в так называемых «белых списках».