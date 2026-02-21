Зеленский пожаловался на проблемы с терминалами Starlink у ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Alejandro Bernal
Главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству French Press подтвердил, что Вооружённые силы страны сталкиваются с трудностями в работе терминалов спутниковой связи Starlink. Он признал наличие проблем и поручил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову сделать всё возможное для их решения.
Ранее украинская сторона уже признавала факт отключения части терминалов. Тогда сообщалось, что это связано с необходимостью верификации устройств в так называемых «белых списках».
Напомним, компания SpaceX ввела ограничения на работу терминалов Starlink в зоне СВО, чтобы запретить неавторизованный доступ к спутниковой системе, которой пользовались не только ВСУ, но и Армия России. Вскоре украинские военные стали жаловаться на проблемы со связью на передовой. А взвод элитного полка ВСУ «Скала» и вовсе пропал после отключения Starlink.
