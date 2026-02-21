Тренер СКА Ларионов пропустит матч с ЦСКА из-за финала Олимпиады в Милане

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Как сообщили в петербургском клубе, специалист отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства и вернётся в понедельник. Его обязанности временно будет исполнять Юрий Бабенко.

Матч против ЦСКА состоится в субботу, 21 февраля. На данный момент СКА занимает седьмое место на Западе с 65 очками, ЦСКА идёт пятым (70 очков).

По данным «Спорт-Экспресса», Ларионов отправился в Италию на финал олимпийского хоккейного турнира, который состоится 22 февраля. В официальном заявлении СКА цель поездки не уточняется, но подчёркивается, что она связана с профессиональной деятельностью.

Напомним, в январе Ларионов называл Игры без российских хоккеистов неправильным праздником.

Ранее Life.ru писал, что Канада стала первым участником финала Олимпийских игр в Милане, обыграв финнов со счётом 3:2. Их соперником станет сборная США, которая в 1/2 одолела команду Словакии.