20 февраля, 23:25

ВСУ дважды нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Белгорода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Strabiliante

В ночь на субботу, 21 февраля, Белгород, а также Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удар пришёлся по критической инфраструктуре. Сейчас все оперативные службы работают на местах.

«Враг нанес удар по критической инфраструктуре региона. Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток. Все оперативные службы – на местах», – отметил глава области.

Пока официальных данных о пострадавших не приводится. Обстановка остаётся напряжённой, власти продолжают мониторинг ситуации.

Ранее Life.ru писал, что накануне в результате атак украинских дронов по Белгородской области погибли трое мирных жителей. Несколько человек получили ранения после ударов по предприятию и автомобилю, один из бойцов подразделения «Орлан» оказался тяжело травмирован.

