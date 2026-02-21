Ограничения на полёты сняты в девяти аэропортах России

Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска, Пензы, Перми, Самары, Саратова и Чебоксар снова открыты для приёма и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения вводились временно для обеспечения безопасности полётов. Сейчас практически все аэропорты, где действовали ограничения, вновь работают в штатном режиме, уточнил Кореняко.

Саратовский аэропорт был недоступен дольше всех, начиная с 21:24 20 февраля, а ограничения в Кирове вводились уже 21 февраля в 01:21 по московскому времени.

Ранее Life.ru писал, что в Удмуртии в результате атаки украинских беспилотников пострадали люди и повреждён объект. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что всем пострадавшим уже оказывают помощь. На месте работают экстренные службы.