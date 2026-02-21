Слова Каи Каллас о «требованиях» к России на переговорах по Украине пропитаны слезами Владимира Зеленского. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, претензии главы Евродипломатии являются бредом.

«Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

По словам Меркуриса, Каллас не понимает, что обстановка на фронте не играет на руку ВСУ, и в такой ситуации «требовать» что-то от России глупо.

Ранее желание Каи Каллас выставить России требования на переговорах прокомментировали немецкие СМИ. По мнению авторов публикации Junge Welt, полиция ЕС касательно урегулирования является «капитуляцией», и РФ не допустит его к диалогу.