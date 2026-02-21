Олимпиада в Милане
21 февраля, 07:50

Zivert обвинили в самозахвате земли в элитном подмосковном посёлке

Юлия Сытник. Обложка © Telegram / Zivert

Zivert обвинили в самозахвате земли в элитном посёлке в Подмосковье. По данным Mash, объектом споров стал, как жалуются, слишком большой участок Юлии Сытник в Красногорске. Там 35-летняя певица владеет особняком из двух зданий на участке площадью более двух тысяч квадратных метров. Имение находится на берегу реки Истры, его стоимость превышает 60 миллионов рублей.

Особняк Юлии Сытник в Подмосковье. Видео © Mash

У Юлии хорошие отношения с местными жителями, однако одной соседке она не нравится: женщина заявляет, что поп-звезда расположилась за пределами своих реальных владений, заняла общие зоны, развела бардак и перекрыла проезд к другим домам.

Местная администрация встала на сторону заявителя, и Zivert, действительно, предписали убрать клумбы, мусор из ящиков и стройматериалов, заделать ямы, покосить траву и обрезать ветки растущих вокруг деревьев. К слову, воюет инициативная соседка не только с Юлией — местные жалуются на неё, особенно за любовь к доносам.

Ранее Zivert оказалась в центре скандала из-за отмены концерта в Мурманске. Весной минувшего года 21 человек подали на Юлию Сытник в суд. Они жаловались, что выступление, изначально запланированные на 2020 год, постоянно отменяли по разным причинам, и зрителям отказывались возвращать деньги.

