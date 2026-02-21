Олимпиада в Милане
Константинов назвал неприемлемым требование Каллас не признавать Крым частью РФ

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Требование главы Евродипломатии Каи Каллас вынудить Россию в ходе переговоров отказаться от международного признания Крыма и новых регионов неприемлемо. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Для чего таким, как Каллас, непризнание Крыма и новых регионов? В будущем мироустройстве непризнанные территории могут стать причиной новых конфликтов», — указал собеседник РИА «Новости».

По мнению Константинова, сам по себе список требований к нашей стране вызван тем, что Евросоюз остался на обочине переговоров о мире. Причина в том, что объединение оказалось русофобской структурой, и оно не может быть частью процесса по урегулированию.

Напомним, Кая Каллас распространила среди стран Евросоюза список требований к РФ в ходе переговоров по Украине. СМИ писали, что он в том числе содержит пункт об отказе Москвы от международного признания российской юрисдикции Крыма и новых территорий, присоединённых в ходе проведения спецоперации. Немецкие СМИ писали, что само по себе выставление России требований является «капитуляцией» Брюсселя.

