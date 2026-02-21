Олимпиада в Милане
Регион
21 февраля, 08:54

Появилось фото с места жёсткой посадки Ми-8 на Ямале

Появилось фото с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО, его публикует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Известно, что винтокрылая машина выполняла рейс Панаевск — Яр-Сале.

Место жёсткой посадки вертолёта в ЯНАО. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Напомним, о жёсткой посадке Ми-8 на Ямале стало известно утром 21 февраля. Есть один пострадавший. Всего на борту находилось десять человек, в том числе три члена экипажа.

Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Матвей Константинов
    avatar