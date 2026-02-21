Появилось фото с места жёсткой посадки Ми-8 на Ямале
Появилось фото с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО, его публикует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Известно, что винтокрылая машина выполняла рейс Панаевск — Яр-Сале.
Место жёсткой посадки вертолёта в ЯНАО. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Напомним, о жёсткой посадке Ми-8 на Ямале стало известно утром 21 февраля. Есть один пострадавший. Всего на борту находилось десять человек, в том числе три члена экипажа.
Обложка © Telegram / Уральская транспортная прокуратура