Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 09:14

СМИ рассказали о новой зависимости Зеленского

CNN узнал, что Владимир Зеленский просыпается в четыре утра и пьёт много кофе

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский начинает день рано утром и пьёт много кофе. Об особенностях распорядка главаря киевского режима рассказывает американский телеканал CNN.

Так, обычно Зеленский просыпается между тремя и четырьмя часами утра. В это время ему поступают первые сообщения с фронта. Его любовь к кофе объясняется напряжённым графиком — бодрящий напиток помогает выдерживать такой темп жизни.

Примечательно, что за последние четыре года внешность Зеленского сильно поменялась: на лице появилось больше морщин, а волосы становятся всё более седыми.

Меркурис: Слова Каллас о «требованиях» к РФ пропитаны слезами Зеленского
Меркурис: Слова Каллас о «требованиях» к РФ пропитаны слезами Зеленского

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на проблемы с терминалами спутниковой связи Starlink у ВСУ. По словам главаря киевского режима, он уже поручил министру обороны Михаилу Фёдорову решить проблему.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar