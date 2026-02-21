Владимир Зеленский начинает день рано утром и пьёт много кофе. Об особенностях распорядка главаря киевского режима рассказывает американский телеканал CNN.

Так, обычно Зеленский просыпается между тремя и четырьмя часами утра. В это время ему поступают первые сообщения с фронта. Его любовь к кофе объясняется напряжённым графиком — бодрящий напиток помогает выдерживать такой темп жизни.

Примечательно, что за последние четыре года внешность Зеленского сильно поменялась: на лице появилось больше морщин, а волосы становятся всё более седыми.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на проблемы с терминалами спутниковой связи Starlink у ВСУ. По словам главаря киевского режима, он уже поручил министру обороны Михаилу Фёдорову решить проблему.