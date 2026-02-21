Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил обеспокоенность мрачным будущим Украины. В посте в соцсети X он призвал к немедленному миру с Москвой, аргументируя это тяжёлой экономической и политической ситуацией.

«Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир», — написал он.

Украина сталкивается с чередой проблем: страны ЕС не могут согласовать новый пакет санкций против России и обеспечить выделение кредита в 90 миллиардов евро. Это, по мнению политика, может привести к скорому экономическому краху Незалежной.

Ранее временный поверенный в делах Россия в США Андрей Леденев заявил, что украинский конфликт постепенно движется к завершению. По его словам, последние переговоры в Женеве показывают, что процесс урегулирования продолжается.