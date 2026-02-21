Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 09:12

В Финляндии призвали Киев срочно договориться с РФ из-за «удручающего будущего»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ju Jae-young

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ju Jae-young

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил обеспокоенность мрачным будущим Украины. В посте в соцсети X он призвал к немедленному миру с Москвой, аргументируя это тяжёлой экономической и политической ситуацией.

«Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир», — написал он.

Украина сталкивается с чередой проблем: страны ЕС не могут согласовать новый пакет санкций против России и обеспечить выделение кредита в 90 миллиардов евро. Это, по мнению политика, может привести к скорому экономическому краху Незалежной.

Каллас захотела увидеть уступки от России по Украине
Каллас захотела увидеть уступки от России по Украине

Ранее временный поверенный в делах Россия в США Андрей Леденев заявил, что украинский конфликт постепенно движется к завершению. По его словам, последние переговоры в Женеве показывают, что процесс урегулирования продолжается.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar