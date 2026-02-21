Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и пусковые установки «Фламинго» ВСУ
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военнослужащие за сутки уничтожили американскую транспортно-заряжающую машину для РСЗО HIMARS и поразили пусковые установки ракет «Фламинго». Данную информацию передали в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо этого, под огонь попали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ.
В сводке также говорится об уничтожении мест сборки, хранения и предполётной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Всего удары наносились по 141 району, где были обнаружены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по хранилищу горючего и объектам энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Под огнём оказались не только склады, но и энергообъекты, обеспечивавшие работу украинских подразделений. Также были поражены пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников в 156 районах.
