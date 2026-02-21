Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 09:30

Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и пусковые установки «Фламинго» ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военнослужащие за сутки уничтожили американскую транспортно-заряжающую машину для РСЗО HIMARS и поразили пусковые установки ракет «Фламинго». Данную информацию передали в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо этого, под огонь попали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ.

В сводке также говорится об уничтожении мест сборки, хранения и предполётной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Всего удары наносились по 141 району, где были обнаружены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Армия России освободила 8 населённых пунктов за неделю
Армия России освободила 8 населённых пунктов за неделю

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по хранилищу горючего и объектам энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Под огнём оказались не только склады, но и энергообъекты, обеспечивавшие работу украинских подразделений. Также были поражены пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar