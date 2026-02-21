Олимпиада в Милане
21 февраля, 09:37

В Казани отменили празднование Масленицы из-за угроз атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gph-foto.de

Управление культуры Казани сообщило об отмене всех уличных мероприятий в городе после объявления угрозы атаки БПЛА. В городе введены соответствующие меры безопасности.

«В связи с этим мероприятия на улице, в том числе Масленичные гуляния отменяются. Во всех учреждениях культуры дополнительные занятия, кружки и мастер-классы сегодня проводятся в штатном режиме», — указали в пресс-службе.

Утренний заслон: 12 украинских беспилотников нейтрализованы над территорией РФ

Напомним, что за эту ночь над Россией ПВО уничтожила 77 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над Краснодарским краем. Ещё 13 БПЛА уничтожены над Республикой Крым, по девять — над Курской и Ростовской областями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Масленица
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
