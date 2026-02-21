Один человек ранен при атаке БПЛА на посёлок на Кубани

В ночь на 21 февраля в посёлке Ильский Северского района Краснодарского края обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов по 11 адресам. Это произошло после атаки ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

В результате падения фрагментов дронов повреждены кровли частных домов, оконные стёкла и заборы. Пострадал один человек — ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет. С начала дня в посёлке работают комиссии по оценке ущерба. Администрация муниципалитета пообещала помочь жителям в восстановлении имущества.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в результате атаки украинских беспилотников пострадал местный житель. Инцидент произошёл в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива, куда упали фрагменты сбитых БПЛА. Мужчина получил порезы от осколков стекла — ему на месте оказали первую помощь. Рядом с местом падения обломков находятся многоквартирные и частные дома, в которых взрывной волной выбило несколько окон.