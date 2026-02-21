Олимпиада в Милане
21 февраля, 10:14

Центр «Наследие» получил благодарность за работу от вице-премьера Чернышенко

Обложка © nasledie.center

Центр «Наследие», ведущий работу по сохранению российского культурного-исторического наследия, удостоен благодарности вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Некоммерческая организация получила её 20 февраля во время церемонии вручения государственных наград в Зале наград Дома Правительства.

С трибуны вице-премьер отметил организации и специалистов, которые внесли заметный вклад в развитие общественно важных инициатив, укрепление гражданского единства и реализацию задач, приоритетных для всей страны. Конкретно Центр «Наследие» получил благодарность за активную деятельность и системную реализацию общественно-патриотических проектов.

Отдельно была отмечена многолетняя работа Центра по сохранению исторической памяти, популяризации отечественного культурного наследия и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В тексте благодарности от имени Дмитрия Чернышенко подчёркивается активное участие некоммерческой организации в таких проектах.

«Желаю Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности и всего самого доброго!», говорится в тексте.

Ранее Центр «Наследие» получил благодарность от главы Администрации президента России Антона Вайно. Организации удостоена внимания за активный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Матвей Константинов
