Стало известно о новой схеме мошенничества в преддверии Дня защитника Отечества

Мошенники запустили новую схему обмана россиянок в преддверии 23 февраля, маскируясь под популярный маркетплейс. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

«Мошенники играют на доверии. Человек видит подборку с товарами, которые действительно могут заинтересовать её партнёра, и у неё возникает ощущение, что информацию мог получить только близкий человек или официальный сервис. На самом деле это тщательно подготовленная ловушка», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Женщинам массово рассылают письма с предложением пройти тест и указать данные партнёра — возраст, интересы и увлечения. После заполнения анкеты обещают прислать персональную подборку подарков с большими скидками. Ссылка из письма ведёт на фишинговый сайт, полностью копирующий дизайн известного маркетплейса.

Для оформления покупки со скидкой пользователю предлагают войти в личный кабинет. После ввода логина и пароля мошенники получают доступ к реальному аккаунту, к которому чаще всего привязана банковская карта. Затем злоумышленники быстро оформляют заказы на дорогие товары и оплачивают их, пока не закончатся деньги или не сработают лимиты.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества традиционно возрастает активность телефонных и интернет-мошенников. Злоумышленники активно используют праздничный ажиотаж и эмоции граждан, применяя как новые, так и уже знакомые схемы обмана. Чаще всего запускаются фишинговые сайты с якобы праздничными распродажами техники, инструментов, экипировки и гаджетов.