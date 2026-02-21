Родители имеют законную возможность вернуть деньги, если их ребёнок совершил покупку в игре с банковской карты без разрешения. Как рассказала «Газете.ru» адвокат Ольга Прокопьева, такие сделки не всегда считаются действительными и могут быть оспорены.

По словам эксперта, законодательство требует, чтобы сделки несовершеннолетних совершались с согласия родителей или законных представителей. Если ребёнок потратил средства без разрешения, это является основанием для оспаривания операции. Однако действовать нужно максимально быстро.

«В день списания обратиться в банк и сообщить, что операция совершена ребёнком без согласия. Связаться с владельцем игровой платформы (App Store, Google Play или издателем игры) и потребовать возврат средств, зафиксировать все обращения. Если банк или платформа отказываются возвращать деньги добровольно, возможна подача письменной претензии и обращение в суд. На практике этого обычно достаточно, без привлечения государственных органов», — рассказала Прокопьева.

В то же время существует ряд обстоятельств, при которых вернуть потраченное не получится. Отказ последует, если карта или платёжные данные находились в свободном доступе, на устройстве не были активированы ограничения на покупки или подобные списания происходили ранее и не оспаривались. В таких ситуациях могут сделать вывод, что родители не обеспечили должную безопасность своих платёжных средств.

Адвокат подчеркнула, что, хотя взрослые обязаны проявлять осмотрительность, далеко не каждая детская покупка автоматически становится их зоной ответственности. При своевременном и грамотном реагировании шансы на возврат денег остаются достаточно высокими.

Ранее сообщалось, что жительнице Кирова удалось через суд добиться отмены кредита, который мошенники оформили на её имя, используя 9-летнюю дочь во время игры в Roblox. Ребёнок получил в руки телефон всего на полтора часа — этого времени хватило злоумышленникам, чтобы похитить сотни тысяч рублей.